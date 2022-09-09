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У місячному ґрунті науковці виявили новий мінерал

Китайські науковці виявили новий мінерал у ході дослідження зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю 2020 року в рамках місії "Чан'є-5".
У місячному ґрунті науковці виявили новий мінерал Основне фото: NASA+ istockphoto.com
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
За даними Національного агентства з атомної енергії КНР, новий мінерал, що отримав назву Changesite-(Y), є різновидом безбарвного прозорого стовпчастого кристала.
 
Наголошується, що це шостий новий мінерал, виявлений людством за всю історію досліджень Місяця, а Китай став третьою країною у світі, яка зробила таке відкриття.
 
За словами учених, це має велике наукове значення для вивчення місячних мінералів, еволюції Місяця, а також майбутнього освоєння далекого космосу.
 
Photo: CCTV
 
Проби були відібрані зондом "Чан'є-5" на місці з унікальним середовищем - у північно-західній частині Океану бур на видимому боці Місяця. Цей регіон має відносно молодий геологічний вік порівняно з районами відбору проб, проведеного США та СРСР близько півстоліття тому.
 
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09 09 2022 21:41
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