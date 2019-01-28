У Миколаєві та Житомирі на карантин закрили школи
Йдеться про школи №3, №6, №7, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, економічний ліцей №2, Академію дитячої творчості, повідомляє управління освіти міськради Миколаєва.
Уроки в цих школах сьогодні пропустили 20% учнів. У цих закладах освітній процес призупинили з 29 січня по 1 лютого 2019 року.
Рівень захворюваності на грип і ГРВІ у відповідності з порогом становить 5%, всього захворіло 3017 осіб, у тому числі 824 учнів шкіл.
У Житомирі через зростання захворюваності на грип та ГРВІ також з 30 січня оголошено карантин у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, окрім дитсадків. Про це повідомив міськголова Житомира Сергій Сухомлин, пише "Громадське".
"З 30 січня у школах, профтехучилищах та закладах позашкільної освіти Житомира - карантин. Станом на 23 січня відсоток дітей, хворих на грип чи застуду, становив 12,5%, сьогодні -14,2%", - повідомив Сухомлин.
За його словами, темпи зростання захворюванності грипом становлять 2%. Воднчоас, у трьох школах міста поріг захворюваності перевищив 20%.
Відтак, уповноважена комісія міської ради рекомендувала призупинити навчання у навчальних закладах міста на 10 днів.
Сухомлин додав, що у дитсадках карантин не вводили.
Нагадаємо, що з понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода Закарпатської області оголосили карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
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