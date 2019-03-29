У Миколаєві в собаки, що покусав п'ятьох людей, підтвердили сказ

У Миколаєві п'ятеро людей постраждали від укусів бездомного собаки. Тварину вдалося відловити, аналіз показав, що собака був хворий на сказ.

Інформацію підтвердив директор комунального підприємства "Центр захисту тварин" Олександр Голобродський, повідомляє LB.ua.

"На жаль, собака був скажений. Нині в мене на руках висновок. Натепер я перебуваю в міській ветеринарній клініці й ми будемо вирішувати, що робити далі. Нам вдалося встановити, що цей собака мінімум укусив вісьмох чоловік. Крім цього його бачили на території "Миколаївводоканалу", офтальмологічної лікарні та онколікарні, де він пускався в бійку з місцевими собаками, які також були покусані", - сказав Голобродський.

На Оболоні в Києві запровадили карантин через кошеня, що загинуло від сказу

Директор підприємства повідомив, що покусані тварини були виявлені та виловлені, підприємство намагається виявити інших собак, які могли мати контакт зі скаженою твариною.

Троє постраждалих від укусів отримали щеплення і перебувають на амбулаторному лікуванні, двох госпіталізовано до міської лікарні швидкої допомоги.

Бездомних тварин, укушених скаженим собакою, присплять.

Нагадаємо, що за допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.