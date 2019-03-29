У Миколаєві в собаки, що покусав п'ятьох людей, підтвердили сказ
Інформацію підтвердив директор комунального підприємства "Центр захисту тварин" Олександр Голобродський, повідомляє LB.ua.
"На жаль, собака був скажений. Нині в мене на руках висновок. Натепер я перебуваю в міській ветеринарній клініці й ми будемо вирішувати, що робити далі. Нам вдалося встановити, що цей собака мінімум укусив вісьмох чоловік. Крім цього його бачили на території "Миколаївводоканалу", офтальмологічної лікарні та онколікарні, де він пускався в бійку з місцевими собаками, які також були покусані", - сказав Голобродський.
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Директор підприємства повідомив, що покусані тварини були виявлені та виловлені, підприємство намагається виявити інших собак, які могли мати контакт зі скаженою твариною.
Троє постраждалих від укусів отримали щеплення і перебувають на амбулаторному лікуванні, двох госпіталізовано до міської лікарні швидкої допомоги.
Бездомних тварин, укушених скаженим собакою, присплять.
Нагадаємо, що за допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.
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