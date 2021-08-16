У NASA визначили, чому марсохід провалив збір ґрунту на Червоній планеті

Вчені підкреслюють, що провал із першою спробою забору проб не був технічною проблемою

За словами вчених NASA матеріал, який взяв на пробу марсохід Perseverance тиждень тому, був недостатньо щільним для утворення керна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Alert.

Минулого тижня марсохід уперше просвердлив у поверхні Червоної планети невеликий отвір розміром із палець. Але трубка для забору зразків виявилася порожньою.

Після аналізу даних і фотографій із марсохода протягом декількох днів команда NASA Perseverance визначила, що скеля, найімовірніше, розсипалася на порох або "дрібні фрагменти".

"Схоже, що порода не була достатньо міцною для утворення керна", - заявила Луїза Джандура, головний інженер системи відбору проб. Зібраний матеріал, ймовірно, знаходиться або в нижній частині свердловини, або в купі вибуренной породи, або в якійсь їх комбінації.

Вчені підкреслюють, що провал із першою спробою забору проб не був технічною проблемою. Perseverance зробив усе, що передбачав алгоритм.

Нагадаємо, що марсохід Perseverance не зміг зібрати зразки ґрунту