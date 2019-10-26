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У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати кредити

"В банківському секторі біля 50% непрацюючих кредитів і вони сконцентровані у великих бізнес-групах, які свого часу активно кредитувалися"
На думку заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової, відновити кредитування в Україні заважає брак платоспроможних позичальників та небажання малого бізнесу працювати прозоро.
У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати кредити Фото : Delo.ua

У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати кредити про це Рожкова повідомила в інтерв’ю "Голосу Америки", передає "Громадське".

За її словами, наразі в Україні найактивніше розвивається не бізнес-кредитування, а споживчі позики.

"Споживче кредитування наразі розвивається дуже високими темпами. Якщо ж говорити про кредитування в корпоративному сегменті, то ми бачимо що по тих позичальниках, які не допускали дефолтів, йшли на реструктуризацію, приріст кредитного портфеля складає 20% рік до року", - повідомила Рожкова.

Подальшому розвитку корпоративного кредитування, за її словами, заважає брак платоспроможних позичальників.

"В банківському секторі біля 50% непрацюючих кредитів і вони сконцентровані у великих бізнес-групах, які свого часу активно кредитувалися", - пояснює Рожкова.

Також вона зазначила, що малий та середній бізнес, не готові працювати прозоро та показувати реальної звітності. Водночас банки наразі орієнтуються виключно на офіційну фінансову звітність.

Нагадаємо, що протягом 15-18 жовтня 2019 року Національний банк України викупив з валютного ринку 31 мільйон доларів. Стільки ж НБУ продав для того, аби згладити різкі коливання курсу валют.
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26 10 2019 14:00
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