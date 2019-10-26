"В банківському секторі біля 50% непрацюючих кредитів і вони сконцентровані у великих бізнес-групах, які свого часу активно кредитувалися"

На думку заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової, відновити кредитування в Україні заважає брак платоспроможних позичальників та небажання малого бізнесу працювати прозоро.

У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати кредити про це Рожкова повідомила в інтерв’ю "Голосу Америки", передає "Громадське".

За її словами, наразі в Україні найактивніше розвивається не бізнес-кредитування, а споживчі позики.

"Споживче кредитування наразі розвивається дуже високими темпами. Якщо ж говорити про кредитування в корпоративному сегменті, то ми бачимо що по тих позичальниках, які не допускали дефолтів, йшли на реструктуризацію, приріст кредитного портфеля складає 20% рік до року", - повідомила Рожкова.

Подальшому розвитку корпоративного кредитування, за її словами, заважає брак платоспроможних позичальників.

"В банківському секторі біля 50% непрацюючих кредитів і вони сконцентровані у великих бізнес-групах, які свого часу активно кредитувалися", - пояснює Рожкова.

Також вона зазначила, що малий та середній бізнес, не готові працювати прозоро та показувати реальної звітності. Водночас банки наразі орієнтуються виключно на офіційну фінансову звітність.