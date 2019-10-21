Нацбанк продав валюти стільки ж, скільки й купив, рівень резервів не змінився
Про це йдеться у даних на сайті Нацбанку, повідомляє "Громадське".
Обсяги купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку за тиждень скоротилися у 4,3 раза. Враховуючи продаж валюти, діяльність Національного банку на ринку не призвела до суттєвої зміни у рівні міжнародних золотовалютних резервів.
Від початку 2019 року НБУ придбав на валютному ринку 4,36 мільярда доларів, а продав для стримування росту курсу валют 479,23 мільйона доларів. Таким чином, чисте поповнення резервів за допомогою валютних інтервенцій Нацбанку склало 3,88 мільярда доларів.
Протягом 7-11 жовтня 2019 року Національний банк України викупив з валютного ринку 134,5 мільйона доларів. Продаж валюти не відбувався.
Водночас у перший тиждень жовтня 2019 року Нацбанк витратив 157,5 мільйона доларів з резервів на стримування курсу долара. Тоді ж в Україні спостерігалася різка девальвація гривні. Курс впав на понад 3% за 2 дні, через що НБУ вперше з липня довелося продавати валюту з резервів.
У Нацбанку послаблення гривні пояснили "психологічним фактором". Також в НБУ заявили, що коливання курсу валют - закономірний процес.
Також у регуляторі розповіли, що за вересень українці продали на 89 мільйонів доларів більше валюти, ніж купили.
В останній тиждень вересня Нацбанк викупив з ринку майже 350 мільйонів доларів.
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