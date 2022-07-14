БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПротягом останнього тижня в Україні спостерігається суттєвий ріст готівкового курсу валют: це повʼязано з панічними настроями та "картковим туризмом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нацбанку пояснили зростання готівкового долара
Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські
Фото: з вільних джерел
Долар в обмінниках подорожчав з 35,2/35,35 грн 5 липня до 37,43/37,65 грн 13 липня.
Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські. А деякі банки вже встановлюють курс готівкового долара на рівні понад 38 гривень.
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14 07 2022 10:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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