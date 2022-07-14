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У Нацбанку пояснили зростання готівкового долара

Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські
Протягом останнього тижня в Україні спостерігається суттєвий ріст готівкового курсу валют: це повʼязано з панічними настроями та "картковим туризмом".
У Нацбанку пояснили зростання готівкового долара Фото: з вільних джерел

Долар в обмінниках подорожчав з 35,2/35,35 грн 5 липня до 37,43/37,65 грн 13 липня.

Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські. А деякі банки вже встановлюють курс готівкового долара на рівні понад 38 гривень.

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14 07 2022 10:07
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