У Нацбанку пояснили зростання готівкового долара Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські

Протягом останнього тижня в Україні спостерігається суттєвий ріст готівкового курсу валют: це повʼязано з панічними настроями та "картковим туризмом".

Фото: з вільних джерел

Долар в обмінниках подорожчав з 35,2/35,35 грн 5 липня до 37,43/37,65 грн 13 липня. Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські. А деякі банки вже встановлюють курс готівкового долара на рівні понад 38 гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію