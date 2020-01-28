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У Нацбанку розповіли, що заважає здешевити кредити в Україні

У Нацбанку зазначили, що із II півріччя 2019 року знижується рівень ставок строкових депозитів - з близько 15% річних у серпні 2019 року до 13% річних у січні 2020 року
"Без усунення цих перепон навіть подальше здешевлення фондування не дозволить реалізувати весь потенціал для відновлення кредитування в Україні", - додали в прес-службі регулятора.
У Нацбанку розповіли, що заважає здешевити кредити в Україні Фото: vkurse.ua

У НБУ заявили, що банки все ще побоюються зменшувати ставки за кредитами через низку ризиків, серед яких - недостатня реформованість судової системи та складність стягнення і реалізації застави, повідомляє "Економічна правда".

У Нацбанку зазначили, що із II півріччя 2019 року знижується рівень ставок строкових депозитів - з близько 15% річних у серпні 2019 року до 13% річних у січні 2020 року.

"Таке зниження корелює зі зниженням інфляції в Україні. Тому ми бачимо, що поступово політика, спрямована на зниження інфляції, яку Національний банк проводив з 2015 року, сприяла і зниженню вартості фондування, а вартість фондування - це 2/3 від вартості позик.

Але важлива і ціна ризику, яку банки закладають у вартість кредиту", - підкреслили у НБУ.

Серед факторів, які впливають, на ціну ризику, у Нацбанку, зокрема, назвали:

  • недостатню реформованість судової системи, що не дозволяє повноцінно захистити права кредиторів;

  • складність (а, часом, і неможливість) стягнення та реалізації застави;

  • недостатня кількість прозорих та платоспроможних позичальників;

  • для ринку іпотеки - недостатня прозорість та врегульованість ринку нерухомості.

"Без усунення цих перепон навіть подальше здешевлення фондування не дозволить реалізувати весь потенціал для відновлення кредитування в Україні", - додали в прес-службі регулятора.

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28 01 2020 17:43
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