У Нацбанку розповіли, що заважає здешевити кредити в Україні
У НБУ заявили, що банки все ще побоюються зменшувати ставки за кредитами через низку ризиків, серед яких - недостатня реформованість судової системи та складність стягнення і реалізації застави, повідомляє "Економічна правда".
У Нацбанку зазначили, що із II півріччя 2019 року знижується рівень ставок строкових депозитів - з близько 15% річних у серпні 2019 року до 13% річних у січні 2020 року.
"Таке зниження корелює зі зниженням інфляції в Україні. Тому ми бачимо, що поступово політика, спрямована на зниження інфляції, яку Національний банк проводив з 2015 року, сприяла і зниженню вартості фондування, а вартість фондування - це 2/3 від вартості позик.
Але важлива і ціна ризику, яку банки закладають у вартість кредиту", - підкреслили у НБУ.
Серед факторів, які впливають, на ціну ризику, у Нацбанку, зокрема, назвали:
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недостатню реформованість судової системи, що не дозволяє повноцінно захистити права кредиторів;
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складність (а, часом, і неможливість) стягнення та реалізації застави;
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недостатня кількість прозорих та платоспроможних позичальників;
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для ринку іпотеки - недостатня прозорість та врегульованість ринку нерухомості.
"Без усунення цих перепон навіть подальше здешевлення фондування не дозволить реалізувати весь потенціал для відновлення кредитування в Україні", - додали в прес-службі регулятора.
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