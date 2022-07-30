RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У ніч на суботу окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район

Пошкоджено житлові та господарські будівлі та електромережу
У ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу, попередньо люди не постраждали.
У ніч на суботу окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Валентин Резніченко Фото: З вільних джерел

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 снарядів", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За інформацією голови ОВА, у Нікополі знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків та приблизно стільки ж господарських будівель. Виведено з ладу електромережу. До 1000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

"Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежні приборкували полум'я кілька годин. Попередньо люди не постраждали", – зазначив Резніченко.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2022 10:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.