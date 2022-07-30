У ніч на суботу окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район

У ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу, попередньо люди не постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 снарядів", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За інформацією голови ОВА, у Нікополі знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків та приблизно стільки ж господарських будівель. Виведено з ладу електромережу. До 1000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

"Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежні приборкували полум'я кілька годин. Попередньо люди не постраждали", – зазначив Резніченко.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.