У ніч на суботу окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 снарядів", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.
За інформацією голови ОВА, у Нікополі знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків та приблизно стільки ж господарських будівель. Виведено з ладу електромережу. До 1000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.
"Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежні приборкували полум'я кілька годин. Попередньо люди не постраждали", – зазначив Резніченко.
Він додав, що у Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.
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