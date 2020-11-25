У Німеччині вперше за час епідемії - понад 400 померлих

У Німеччині за минулу добу вперше за час епідемії зареєстрували понад 400 смертей від ускладнень коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, такі дані 25 листопада оприлюднив Інститут Роберта Коха.

За останню добу в країні повідомили про смерть 410 хворих. Перед цим останній рекорд смертей реєстрували більш ніж пів року тому, у квітні - 315 померлих за добу.

За минулу добу додалося 18 633 нових хворих на коронавірус - на тисячу більше, ніж тиждень тому у середу. Рекордними показниками для Німеччини були понад 23 тисячі випадків.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 961 320 заражень коронавірусом. З цих хворих 14 771 померли, понад 656 тисяч - одужали.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Школи і дитячі садки працюють.

Обмеження мали тривати до кінця місяця, але в уряді вже збираються продовжити їх у грудні. Водночас, на Різдво і Новий рік планують дозволити зібрання до 10 осіб, щоб дозволити сім'ям і друзям святкувати разом.

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