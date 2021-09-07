У Новій Зеландії впала повітряна куля: 11 поранених Речник поліції на місці події підтвердив, що щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості

Одинадцятеро людей отримали травми унаслідок падіння повітряної кулі у Новій Зеландії.

Фото: xinhuanet.com

Про це пише Xinhuanet "Речник поліції на місці події підтвердив, що щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості", - йдеться у матеріалі. Зазначається, що інцидент трапився поблизу міста Квінстаун на Південному острові. На відео з місця події видно напівспущену кулю, яка звисає з дерева в оточенні численних дротів ліній електропередач. "На запит рятувальних служб, компанія-постачальник електроенергії відключила живлення, позбавивши щонайменше 160 будинків довкола електрики", - стверджує Сіньхуа. Агентство нагадує, що у 2012 році унаслідок падіння повітряної кулі у Новій Зеландії загинули 11 осіб. Читайте також: Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 постраждали

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