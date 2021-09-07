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У Новій Зеландії впала повітряна куля: 11 поранених

Речник поліції на місці події підтвердив, що щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості
Одинадцятеро людей отримали травми унаслідок падіння повітряної кулі у Новій Зеландії.
У Новій Зеландії впала повітряна куля: 11 поранених Фото: xinhuanet.com
Про це пише Xinhuanet
 
"Речник поліції на місці події підтвердив, що щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості", - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що інцидент трапився поблизу міста Квінстаун на Південному острові.
 
На відео з місця події видно напівспущену кулю, яка звисає з дерева в оточенні численних дротів ліній електропередач.
 
"На запит рятувальних служб, компанія-постачальник електроенергії відключила живлення, позбавивши щонайменше 160 будинків довкола електрики", - стверджує Сіньхуа.
 
Агентство нагадує, що у 2012 році унаслідок падіння повітряної кулі у Новій Зеландії загинули 11 осіб.
 
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09 07 2021 15:53
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