БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСоцмережа Clubhouse закрила новий раунд фінансування сереії С - сума інвестиції не розголошується, проте оцінка компанії сягнула 4 млрд дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У новому раунді фінансування Clubhouse оцінили в 4 мільярди доларів
У компанії не розголошують суму залучених інвестицій
Фото: Країна.ua
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, пише "Економічна правда".
Зазначається, що у компанії не розголошують суму залучених інвестицій, а співрозмовник видання, знайомий з цим питанням, розповів, що оцінка Clubhouse сягнула 4 млрд дол.
У Clubhouse повідомили, що новий раунд фінансування очолив Ендрю Чен з венчурної компанії Andreessen Horowitz разом із такими основними інвесторами, як DST Global, Tiger Global та Elad Gil.
Агентство додає, що Clubhouse та Andreessen Horowitz не відповіли на запити щодо суми залучених коштів.
Нагадаємо, що Clubhouse заперечує злив даних понад 1,3 мільйона користувачів
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