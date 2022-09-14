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У Паризькому салоні дизайну представлено 14 українських брендів
Фото: Мінкультури
Паризький салон дизайну та декору Maison et Objet розмістив кілька стендів з продукцією 14 українських брендів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України в Telegram.
"Організаторами стенда Maino design Ukraine виступили Анастасія Білецька та Сана Моро", - сказано дописі.
Зазначається, що на події представлено меблі та предмети домашнього затишку, зокрема, таких брендів як DONNA, DALI HOME, LOFU, OITOPRODUCTS, WOO.
Водночас у павільйоні 5А розмістили посуд, столовий текстиль й декоративне приладдя від GNIZDO, MAPICO, STARITSKA MAYSTERNYA, MAYSTERNYA, ТVОЇ STUDIO, WOOD MOOD. Як зазначає МКІП, керамічний посуд на салоні представив QUIET FORM, гутне скло -YAKUSH TABLEWARE, а керамічні сети-трансформери - ZEMNА.
Відомство підкреслило, що всі представлені продукти було створено під час війни, що свідчить про прискорені темпи розвитку індустрії дизайну в Україні попри складні умови.
Повідомляється, що участь українських брендів підтримав ЄБРР та профінансував уряд США в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР. До підготовки участі представників України в салоні долучився також Офіс з розвитку креативних індустрій при МКІП, який проводив навчальні вебінари для представників НХП. Завдяки цим вебінарам було обрано бренд GNIZDO та Решетилівську майстерню Solomia для участі у виставці.
Раніше повідомлялося, що на виставці Triennale Milano в Італії вперше відкрився павільйон, присвячений українському мистецтву.
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14 09 2022 17:37 МЕДІА
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