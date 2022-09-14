У Паризькому салоні дизайну представлено 14 українських брендів

Всі представлені продукти було створено під час війни

Паризький салон дизайну та декору Maison et Objet розмістив кілька стендів з продукцією 14 українських брендів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України в Telegram.

"Організаторами стенда Maino design Ukraine виступили Анастасія Білецька та Сана Моро", - сказано дописі.

Зазначається, що на події представлено меблі та предмети домашнього затишку, зокрема, таких брендів як DONNA, DALI HOME, LOFU, OITOPRODUCTS, WOO.

Водночас у павільйоні 5А розмістили посуд, столовий текстиль й декоративне приладдя від GNIZDO, MAPICO, STARITSKA MAYSTERNYA, MAYSTERNYA, ТVОЇ STUDIO, WOOD MOOD. Як зазначає МКІП, керамічний посуд на салоні представив QUIET FORM, гутне скло -YAKUSH TABLEWARE, а керамічні сети-трансформери - ZEMNА.

Відомство підкреслило, що всі представлені продукти було створено під час війни, що свідчить про прискорені темпи розвитку індустрії дизайну в Україні попри складні умови.

Повідомляється, що участь українських брендів підтримав ЄБРР та профінансував уряд США в межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР. До підготовки участі представників України в салоні долучився також Офіс з розвитку креативних індустрій при МКІП, який проводив навчальні вебінари для представників НХП. Завдяки цим вебінарам було обрано бренд GNIZDO та Решетилівську майстерню Solomia для участі у виставці.

Раніше повідомлялося, що на виставці Triennale Milano в Італії вперше відкрився павільйон, присвячений українському мистецтву.