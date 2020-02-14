БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПродавці торговельних мереж, коли отримують кошти за куплені товари за допомогою платіжних карток, роздруковують 2 копії чеків з банківських терміналів, залишаючи собі одну. У Державній податкові службі повідомили, що цього робити не потрібно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У податковій повідомили, що продавцям не потрібно зберігати копії чеків банківських POS-терміналів
У зберіганні таких чеків немає сенсу навіть з точки зору банківського законодавства
Фото: Мінфін
Як йдеться у повідомленні ДПС, у тому, щоб зберігати собі копію чеку з POS-терміналу, немає ніякого сенсу з точки зору українського податкового законодавства, адже такі чеки не є документами звітності, повідомляє "Громадське".
Також у зберіганні таких чеків немає сенсу навіть з точки зору банківського законодавства.
"Бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так", - повідомляють у прес-службі ДПС.
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