У податковій повідомили, що продавцям не потрібно зберігати копії чеків банківських POS-терміналів

У зберіганні таких чеків немає сенсу навіть з точки зору банківського законодавства

Продавці торговельних мереж, коли отримують кошти за куплені товари за допомогою платіжних карток, роздруковують 2 копії чеків з банківських терміналів, залишаючи собі одну. У Державній податкові службі повідомили, що цього робити не потрібно.

Як йдеться у повідомленні ДПС, у тому, щоб зберігати собі копію чеку з POS-терміналу, немає ніякого сенсу з точки зору українського податкового законодавства, адже такі чеки не є документами звітності, повідомляє "Громадське".

Також у зберіганні таких чеків немає сенсу навіть з точки зору банківського законодавства.

"Бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так", - повідомляють у прес-службі ДПС.