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У податковій повідомили, що продавцям не потрібно зберігати копії чеків банківських POS-терміналів

У зберіганні таких чеків немає сенсу навіть з точки зору банківського законодавства
Продавці торговельних мереж, коли отримують кошти за куплені товари за допомогою платіжних карток, роздруковують 2 копії чеків з банківських терміналів, залишаючи собі одну. У Державній податкові службі повідомили, що цього робити не потрібно.
У податковій повідомили, що продавцям не потрібно зберігати копії чеків банківських POS-терміналів Фото: Мінфін

Як йдеться у повідомленні ДПС, у тому, щоб зберігати собі копію чеку з POS-терміналу, немає ніякого сенсу з точки зору українського податкового законодавства, адже такі чеки не є документами звітності, повідомляє "Громадське".

Також у зберіганні таких чеків немає сенсу навіть з точки зору банківського законодавства.

"Бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так", - повідомляють у прес-службі ДПС.

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14 02 2020 10:30
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