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У подушечках собачих лап резгледіли маленьких коал

А хтось пішов далі й почав видивлятися коал ще й на лапках котів
Користувачі соцмереж почали масово фотографувати лапи собак. Виявилося, що знизу вони нагадують силует коал. Велика подушечка схожа на голову коали, інші чотири - на її лапи.
У подушечках собачих лап резгледіли маленьких коал Коала

Про це повідомляє "Громадське".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Знайшлися й ті, хто стверджував, що давно знав про коал на лапах.

Фото: Twitter

А хтось пішов далі й почав видивлятися коал ще й на лапках котів.
Фото: Twitter
Нагадаємо, що прем'єра фільму "Матриця-4" відбудеться в травні 2021 року
Фото: Twitter
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14 12 2019 17:00
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