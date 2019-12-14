У подушечках собачих лап резгледіли маленьких коал А хтось пішов далі й почав видивлятися коал ще й на лапках котів

Користувачі соцмереж почали масово фотографувати лапи собак. Виявилося, що знизу вони нагадують силует коал. Велика подушечка схожа на голову коали, інші чотири - на її лапи.

Коала

Про це повідомляє "Громадське". Фото: Twitter Фото: Twitter Фото: Twitter Знайшлися й ті, хто стверджував, що давно знав про коал на лапах. Фото: Twitter А хтось пішов далі й почав видивлятися коал ще й на лапках котів. Фото: Twitter Нагадаємо, що прем'єра фільму "Матриця-4" відбудеться в травні 2021 року Фото: Twitter

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