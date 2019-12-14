ВІДПОЧИНОК НОВИНИКористувачі соцмереж почали масово фотографувати лапи собак. Виявилося, що знизу вони нагадують силует коал. Велика подушечка схожа на голову коали, інші чотири - на її лапи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У подушечках собачих лап резгледіли маленьких коал
А хтось пішов далі й почав видивлятися коал ще й на лапках котів
Коала
Про це повідомляє "Громадське".
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Знайшлися й ті, хто стверджував, що давно знав про коал на лапах.
Фото: Twitter
А хтось пішов далі й почав видивлятися коал ще й на лапках котів.
Фото: Twitter
Нагадаємо, що прем'єра фільму "Матриця-4" відбудеться в травні 2021 рокуФото: Twitter
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14 12 2019 17:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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