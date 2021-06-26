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У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи

ФОПи та юрособи переходять на на SmartID
У Приват банку заявили, що для клієнтів - юридичні особи/фізичні особи - підприємці/самозайнятими особами, що провадять незалежну професійну діяльність необхідно використовувати SmartID, а інші способи будуть відключені.
У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови, повідомляє "Економічна правда".

Там пояснили, що згідно чинного законодавства у банківській системі України застосовуються: 1) кваліфікований ЕП; 2) удосконалений ЕП; 3) ЕП Національного банку; 4) простий ЕП; 5) кваліфікована електронна печатка; 6) удосконалена електронна печатка.

У банку пояснили, що SmartID - це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису. 

"Ви можете підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфону - додаткових пристроїв і додатків для зберігання е-підпису не потрібно. SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено законом", - йдеться у повідомленні.

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26 06 2021 15:01
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