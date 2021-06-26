У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати тільки фізособи
Про це йдеться у прес-релізі фінустанови, повідомляє "Економічна правда".
Там пояснили, що згідно чинного законодавства у банківській системі України застосовуються: 1) кваліфікований ЕП; 2) удосконалений ЕП; 3) ЕП Національного банку; 4) простий ЕП; 5) кваліфікована електронна печатка; 6) удосконалена електронна печатка.
У банку пояснили, що SmartID - це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису.
"Ви можете підписувати документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфону - додаткових пристроїв і додатків для зберігання е-підпису не потрібно. SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено законом", - йдеться у повідомленні.
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