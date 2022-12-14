У Раді збирають підписи за позбавлення мандатів депутатів забороненої ОПЗЖ

Наразі свої підписи поставили вже близько 50 народних обранців

У Верховній Раді розпочали збір підписів за позбавлення повноважень народних депутатів забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Наразі свої підписи поставили вже близько 50 народних обранців.

Про це повідомляє ГО "Рух Чесно", пише ТСН.

За словами народного депутата Олега Дунди, він отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів від заборонених партій.

У своїй відповіді Стефанчук мотивує відмову тим, що через воєнний стан "робота впродовж сьомої і восьмої сесій триває в режимі єдиних пленарних засідань".

Нагадаємо, ще 14 квітня 2022 року у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

За цим президент України Володимир Зеленський направив запит до голови парламенту щодо можливості позбавлення мандатів депутатів партії "Опозиційна платформа - За життя".