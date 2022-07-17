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У Раду подали законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години

Головне завдання законопроєкту — усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану
У Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.
У Раду подали законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години Фото:pressident.gov.ua
Про це повідомляє пресслужба парламенту у Телеграмі.
 
Законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану" № 7553 був зареєстрований 12 липня.
 
Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Олександр Юрченко, Євген Яковенко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурміч, Анна Скороход та Максим Єфімов.
 
"Головне завдання законопроєкту — усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану", - зауважили у пресслужбі ВРУ.
 
Як повідомляв Укрінформ, у Нікопольському районі Дніпропетровської області через ворожі обстріли змінили комендантську годину. Від 16 липня вона триватиме з 21:00 до 05:00.
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17 07 2022 12:29
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