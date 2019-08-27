У разі необхідності Рада голосуватиме руками, - Стефанчук

"Я дуже сподіваюсь, що буде все нормально, і я дуже застеріг би усі інші сторони, які хочуть, щоб це не було нормально, тому що навіть попри зрив якогось голосування, ми будемо готові голосувати руками, але ми призвані сюди для того, щоб забезпечувати волю народу України"

Представник президента у Верховній Раді обраний народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що парламент нового скликання у разі необхідності буде голосувати руками.

"Я дуже сподіваюсь, що буде все нормально, і я дуже застеріг би усі інші сторони, які хочуть, щоб це не було нормально, тому що навіть попри зрив якогось голосування, ми будемо готові голосувати руками, але ми призвані сюди для того, щоб забезпечувати волю народу України", - заявив Стефанчук, повідомляє "Громадське".

Він назвав події навколо впровадження сенсорної кнопки "маніпуляціями, які проводяться на технічному рівні".

"Для нас теж є надзвичайно незрозумілим і неприємним оці всі маніпуляції, які проводяться сьогодні на технічному рівні. Ми їх не розуміємо, але знаючи про те, яким чином відбувалася політична боротьба в нас впродовж всього періоду, в нас теж виникають якісь сумніви і підозри, щодо того, наскільки ми можемо запуститися 29 числа", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять слідчі дії у Верховній Раді.