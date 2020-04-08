У ресторані Одеси сталося масове отруєння

Після банкету в одному з ресторанів Одеси з отруєнням госпіталізували шістьох людей. Пізніше всім поставили діагноз "сальмонельоз".

Про це повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, передає місцеве видання "Думська", зазаначає РБК - Україна.

За інформацією облуправління Держпродспоживслужби, 29 липня люди були на банкеті в одному з ресторанів міста, а вже наступного дня у них піднялася температура, з'явилися болі в животі, почалася блювота і діарея.

"Перевірка ресторану встановила безліч порушень. М'ясо, морепродукти і яйця зберігали без належно маркування, а продукти лежали на складі без дотримання температурного режиму. Брудне обладнання та інвентар ресторану розташовувався в захаращених приміщеннях, а посуд перебував на дерев'яних поверхнях, що заборонено нормами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ресторан тимчасово закрили на перевірку, а продукти вилучили. Назву закладу поки не називають.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.