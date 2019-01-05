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У Рівному повністю вимкнули централізоване постачання гарячої води через борги містян

"Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період"
"Рівнетеплоенерго" оголосило про повне припинення централізованого гарячого водопостачання в місті з 1 травня через борги містян.
У Рівному повністю вимкнули централізоване постачання гарячої води через борги містян Фото: gettyimages.com

Підприємство пояснює своє рішення "погіршенням економічної ситуації" через борги мешканців Рівного, а також "несподіваним підвищенням" ціни на газ від Нафтогазу на 15%, повідомляють на сторінці підприємства у Facebook.

"Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період", — йдеться у повідомленні.

"Рівнетеплоенерго" обіцяє поновити центральне постачання гарячої води в місті "за позитивної динаміки сплати за отримані послуги", а також після "переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо".

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про житлово-комунальні послуги. Відтепер за несвоєчасну оплату комунальних послуг українцям будуть нараховувати пеню відповідно до договору.

З 24 квітня у Києві почали тимчасово відключати гарячу воду.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці цього літа не буде довготривалого відключення гарячого водопостачання, як це було у 2018 році.

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01 05 2019 20:29
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