У роботі Telegram стався масштабний збій

Проблеми з доступом до месенджеру реєструються найбільше у Молдові

У п'ятницю в роботі месенджеру Телеграм стався масштабний збій.

Користувачі найчастіше скаржаться на проблеми з входом до месенджеру та на збої в процесі надсилання повідомлень.

Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджеру реєструються найбільше у Молдові.

Також скарги надходять від користувачів з Польщі та РФ. У коментарях також є скарги користувачів з України.