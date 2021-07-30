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У роботі Telegram стався масштабний збій

Проблеми з доступом до месенджеру реєструються найбільше у Молдові
У п'ятницю в роботі месенджеру Телеграм стався масштабний збій.
У роботі Telegram стався масштабний збій Фото: iPhones.ru
Про це повідомляє Downdetector. 
 
Користувачі найчастіше скаржаться на проблеми з входом до месенджеру та на збої в процесі надсилання повідомлень.
 
Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджеру реєструються найбільше у Молдові.
 
Також скарги надходять від користувачів з Польщі та РФ. У коментарях також є скарги користувачів з України.
 
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30 07 2021 17:21
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