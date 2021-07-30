НОВИНИУ п'ятницю в роботі месенджеру Телеграм стався масштабний збій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі Telegram стався масштабний збій
Проблеми з доступом до месенджеру реєструються найбільше у Молдові
Фото: iPhones.ru
Про це повідомляє Downdetector.
Користувачі найчастіше скаржаться на проблеми з входом до месенджеру та на збої в процесі надсилання повідомлень.
Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджеру реєструються найбільше у Молдові.
Також скарги надходять від користувачів з Польщі та РФ. У коментарях також є скарги користувачів з України.
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30 07 2021 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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