У роботі телескопа Hubble стався збій

Команда планує переключити апарат на один з резервних модулів. Після цього комп'ютеру дадуть попрацювати приблизно день, щоб упевнитися в тому, що проблема дійсно вирішена

У роботі знаменитого телескопа Hubble стався несподіваний збій, в результаті якого наукові інструменти апарату перейшли в безпечний режим.

Фахівці припускають, що винуватцем збою може бути модуль пам'яті, який вийшов з ладу. Команда планує переключити апарат на один з резервних модулів. Після цього комп'ютеру дадуть попрацювати приблизно день, щоб упевнитися в тому, що проблема дійсно вирішена, повідомляє NASA.

У разі, якщо це допоможе, вчені повернуть наукові інструменти телескопа до роботи.

Як відомо, бортовий комп'ютер "Хаббла" потрібен для координації роботи всіх наукових інструментів. Після зупинки 13 червня головний комп'ютер перестав отримувати стандартний сигнал keep-alive, через що перевів усі наукові інструменти в безпечний режим. Фахівці перезапустили комп'ютер, але проблема незабаром повторилася.

Слід підкреслити, що комп'ютер корисного навантаження "Хаббла" розробили ще в 1980-х роках, останнє оновлення провели в 2009.

Як відомо, телескоп "Хаббл" був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання "Дискавері" і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тис. космічних об'єктів, на основі яких підготовлено близько 13 тис. наукових робіт.