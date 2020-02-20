ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі Twitter стався глобальний збій
Неполадки тривали з півночі до 2 години ночі за Києвом
Фото: twitter.com
Про це свідчать дані порталу Downdetector,передає УКРІНФОРМ.
Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Мексики, Великої Британії, Японії та інших країн.
Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (50%). 48% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях із операційною системою Android.
Неполадки тривали з півночі до 2 години ночі за Києвом.
Нагадаємо, що у роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.
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20 02 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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