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У роботі Twitter стався глобальний збій

Неполадки тривали з півночі до 2 години ночі за Києвом
У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.
У роботі Twitter стався глобальний збій Фото: twitter.com

Про це свідчать дані порталу Downdetector,передає УКРІНФОРМ.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Мексики, Великої Британії, Японії та інших країн.

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (50%). 48% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях із операційною системою Android.

Неполадки тривали з півночі до 2 години ночі за Києвом.

Нагадаємо, що у роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.

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20 02 2020 12:20
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