У роботі Twitter стався збій

"У Twitter проблеми з 11:06 за Північноамериканському східним часом (18:06 за Києвом)"

У роботі соціальної мережі Twitter стався збій.

"У Twitter проблеми з 11:06 за Північноамериканському східним часом (18:06 за Києвом)", - повідомляється на сайті сервісу Downdetector.

Згідно з опитуванням, більшість проблем, стосуються роботи сайту (41%), додатків iPhone або iPad (31%) і додатків Android (27%).

Зокрема, зареєстровані проблеми виходили від користувачів з США та Чехії.

Нашадаємо, що в липні цього року у роботі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp стався глобальний збій. Користувачі по всьому світу скаржилися, що не можуть бачити зображення.