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У роботі Twitter стався збій

"У Twitter проблеми з 11:06 за Північноамериканському східним часом (18:06 за Києвом)"
У роботі соціальної мережі Twitter стався збій.
У роботі Twitter стався збій Фото: autonews.autoua.net

"У Twitter проблеми з 11:06 за Північноамериканському східним часом (18:06 за Києвом)", - повідомляється на сайті сервісу Downdetector.

Згідно з опитуванням, більшість проблем, стосуються роботи сайту (41%), додатків iPhone або iPad (31%) і додатків Android (27%).

Зокрема, зареєстровані проблеми виходили від користувачів з США та Чехії.

Нашадаємо, що в липні цього року  у роботі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp стався глобальний збій. Користувачі по всьому світу скаржилися, що не можуть бачити зображення.

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