Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У росії бізнес змусять поділитися валютою на тіньових рахунках

30 жовтня 2023, 20:08
У росії бізнес змусять поділитися валютою на тіньових рахунках
Фото: EPA / UPG
У росії придумали новий спосіб, як зупинити падіння рубля і ліквідувати дефіцит валюти на внутрішньому ринку. Очікується, що впоратися з цим у примусовому порядку допоможе бізнес, але після цього національна валюта рф може впасти до 120 за долар.

Державній Думі росії запропонували розглянути законопроєкт, який зобов'язує російських топ-експортерів звітувати перед Центробанком про свої валютні активи за кордоном.

Про це пише видання The Moscow Times.

Таким чином в уряді хочуть зробити жорсткішим фінансовий контроль і знизити дефіцит іноземної валюти в країні.

"російська влада продовжує посилювати контроль за валютними операціями великих компаній, щоб стабілізувати рубль до президентських виборів і взяти під контроль стрімке зростання інфляції", — йдеться в публікації.

Журналісти пишуть, що законопроєкт передбачає обов'язкове розкриття бізнесом "тіньових" запасів валюти, які великі експортери зберігають на рахунках іноземних дочірніх структур. Якщо за документ проголосують, то норми почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

Зазначається, що за підсумками 2022 року російські компанії накопичили за кордоном близько 80 мільярдів доларів сировинної виручки, яку вони так і не переказали в росію. Розмір запасів валюти на корпоративних рахунках у російських банках водночас скоротився на третину — зі 174,9 мільярда доларів до повномасштабного вторгнення в Україну, і до 117 мільярдів доларів станом на 1 червня 2023 року.

"Розкриття інформації про валютні запаси "дочок" експортерів необхідне для встановлення можливості більш повного охоплення оцінки валютних ризиків в умовах дії обмежувальних заходів з боку "недружніх" держав щодо російської федерації", — пише видання.

Після стрибка курсу долара вище 100 рублів російська влада спочатку зажадала від російських експортерів продавати більше валюти на біржі, щоб підтримати рубль. А вже з жовтня 43 найбільші нафтогазові, металургійні, хімічні та зернові компанії, згідно з указом путіна, мають віддавати щонайменше 80% валютного виторгу в російські банки, а потім продавати щонайменше 90% цього обсягу на внутрішньому ринку.

"Валютний контроль щомісяця приноситиме на ринок по два-три мільярди доларів. Завдяки цьому влада зможе вирішити питання з дефіцитом валюти, який виник протягом останніх місяців. Але якщо указ скасують після виборів, рубль відновить падіння — аж до позначки 120 за долар", — упевнені журналісти.

У рф вивчають можливість запровадження практики двох курсів рубля, як у Китаї, — для внутрішнього і зовнішнього використання. Але така ідея не дуже подобається деяким банкірам. Наприклад, глава ВТБ Андрій Костін вважає, що якщо в рф з'явиться відразу два курси рубля, то на національну валюту чекає різкий обвал.

валютарубльрф тероризм

Останні матеріали

Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 17:07
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Cуспільство
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 12:07
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Політика
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 23:57
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 14:07
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється