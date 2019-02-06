Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Росії оприлюднили радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа

Раніше історикам були доступні лише фотокопії німецьких оригіналів цих документів
Російський фонд "Історична пам’ять" вперше опублікував оригінал Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього.
У Росії оприлюднили радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа Підписання пакту Молотова-Ріббентропа

Раніше історикам були доступні лише фотокопії німецьких оригіналів цих документів, повідомляє "Громадське".

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, також відомий як пакт Молотова - Ріббентропа, був підписаний 23 серпня 1939 року главами відомств у закордонних справах Німеччини та Радянського Союзу.

Сторони угоди зобов’язувалися утримуватися від нападу один на одного і дотримуватися нейтралітету в разі, якщо одна з них ставала об'єктом військових дій третьої сторони.

Нагадаємо, у травні галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

Усі фото:  Російський фонд "Історична пам’ять"

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2019 18:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.