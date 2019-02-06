У Росії оприлюднили радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа
Раніше історикам були доступні лише фотокопії німецьких оригіналів цих документів, повідомляє "Громадське".
Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, також відомий як пакт Молотова - Ріббентропа, був підписаний 23 серпня 1939 року главами відомств у закордонних справах Німеччини та Радянського Союзу.
Сторони угоди зобов’язувалися утримуватися від нападу один на одного і дотримуватися нейтралітету в разі, якщо одна з них ставала об'єктом військових дій третьої сторони.
Нагадаємо, у травні галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.
Усі фото: Російський фонд "Історична пам’ять"
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