У Росії засудженого екс-охоронця Яроша Шумкова побили за "вбитих беркутівців", - адвокат

Співробітники СІЗО вивели його з камери в душову і побили згорнутим в рулон гумовим килимком, завдавши не менше 15 ударів по ногах і спині

Українського політв'язня Олександра Шумкова, засудженого в Росії до 4 років загального режиму у справі "Правого сектора", побили співробітниками СІЗО-1 у російській Твері, а пізніше у виправній колонії у місті Торжок. Про це Шумков повідомив адвокату Роману Лізлову, який відвідав українця 23 квітня.

24 березня співробітники СІЗО вивели його з камери в душову і побили згорнутим в рулон гумовим килимком, завдавши не менше 15 ударів по ногах і спині.

Він розповів, що відчував сильний біль після побиття, але не звертався за медичною допомогою, "бо боявся подальшої розправи". З 22 березня по 2 квітня його тримали в камері площею 12 квадратних метрів з 5 іншими арештантами. "У приміщенні не було чим дихати, на стінах і стелі була цвіль, був присутній різкий запах вогкості", - повідомив адвокату політв'язень, інформує російське незалежний проект "Грани.ру".

Шумков був тимчасово поміщений у СІЗО-1 під час етапу із слідчого ізолятора у Брянську: 29-річного політв'язня етапували в колонію у Торжку, куди він прибув 4 квітня.

За словами адвоката, після прибуття в колонію Шумкова побили ще раз: в одному з приміщень адміністрації установи співробітник колонії завдав йому не менше 5 ударів палицею по ногах. При цьому він говорив українцеві: "На, отримуй, це тобі за убитих співробітників "Беркута" на Майдані".

Шумков повідомив адвокату, що у нього болять зуби, але йому не дають знеболювальне і не направляють до стоматолога.

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що його повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

У попередній раз політзека оселили в штрафний ізолятор на 10 діб на наступний день після прибуття в ІК-4 - за те, що він приміряв формену куртку.

Правозахисники звернулися зі скаргою в Торжокский міський суд в зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями.