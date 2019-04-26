У Росії засудженого екс-охоронця Яроша Шумкова побили за "вбитих беркутівців", - адвокат
24 березня співробітники СІЗО вивели його з камери в душову і побили згорнутим в рулон гумовим килимком, завдавши не менше 15 ударів по ногах і спині.
Він розповів, що відчував сильний біль після побиття, але не звертався за медичною допомогою, "бо боявся подальшої розправи". З 22 березня по 2 квітня його тримали в камері площею 12 квадратних метрів з 5 іншими арештантами. "У приміщенні не було чим дихати, на стінах і стелі була цвіль, був присутній різкий запах вогкості", - повідомив адвокату політв'язень, інформує російське незалежний проект "Грани.ру".
Шумков був тимчасово поміщений у СІЗО-1 під час етапу із слідчого ізолятора у Брянську: 29-річного політв'язня етапували в колонію у Торжку, куди він прибув 4 квітня.
За словами адвоката, після прибуття в колонію Шумкова побили ще раз: в одному з приміщень адміністрації установи співробітник колонії завдав йому не менше 5 ударів палицею по ногах. При цьому він говорив українцеві: "На, отримуй, це тобі за убитих співробітників "Беркута" на Майдані".
Шумков повідомив адвокату, що у нього болять зуби, але йому не дають знеболювальне і не направляють до стоматолога.
22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що його повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.
У попередній раз політзека оселили в штрафний ізолятор на 10 діб на наступний день після прибуття в ІК-4 - за те, що він приміряв формену куртку.
Правозахисники звернулися зі скаргою в Торжокский міський суд в зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями.
Нагадаємо, Шумкова у грудні минулого року російській суд засудив до 4 років колонії за участь у "Правому секторі".
За даними обвинувачення, Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".
Відомо, що Шумков був охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.
Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017 року його виявили в російському СІЗО.
Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за участі співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.
Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.
Власні джерела в прикордонній службі повідомляли "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.
Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
Сам Шумков на суді розповів, що в Україні йому запропонували викурити цигарку з марихуаною. Затягнувшись, знепритомнів, а прийшов до тями вже в Росії.
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