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У Ризі пасажирів без масок висаджуватимуть з громадського транспорту

Є ті, хто не робить цього через свої політичні переконання
З вівторка пасажири громадського транспорту у столиці Латвії, які не користуються захисними масками, повинні зважати на те, що їх можуть висадити з транспорту.
У Ризі пасажирів без масок висаджуватимуть з громадського транспорту Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це оголосив мер Риги Мартіньш Стакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На засіданні комісії з цивільної оборони в понеділок прозвучала інформація, що люди поінформовані про обов'язкову вимогу використовувати маски в громадському транспорті. 

Більшість пасажирів використовують маски. Але є й ті, хто не робить цього не через незнання, а через свої політичні переконання.

Стакіс підкреслив, що ці люди не повинні піддавати ризику інших жителів, які використовують маски. Тому з вівторка слід мати на увазі, що при відмові надіти маску людину можуть висадити з громадського транспорту.

"Час, коли тільки висловлювалося попередження, минув", - підкреслив Стакіс.

У перші дні після введення вимоги про носіння масок у громадському транспорті Риги за відсутність масок пасажирів не висаджували, а робили попередження, адже існувала ймовірність того, що люди могли не знати про нову вимогу. 

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13 10 2020 13:43
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