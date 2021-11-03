У шести аутсорсеров з CEE-регіону - виручка більше $ 200 млн

Інвестиційна компанія AVentures Capital опублікувала свій щорічний звіт про стан ІТ-сфери та угодах в країнах Центральної та Східної Європи - CEE Software Development M & A Report 2020.

Щорічне зростання виручки в Україні, Польщі, Румунії та Білорусі сповільнилося на тлі пандемії з 20-25% до 10-15%, але почав стрімко зростати в четвертому кварталі, повідомляє AIN.ua.

З 50 найбільших сервісних IТ-компаній, виручка 5 гравців Центральної та Східної Європи перевищила $ 100 млн, 6 інших - позначку в $ 200 млн. Серед компаній з офісами в Україні це Epam, Luxoft, GlobalLogic і SoftServe.

Фото: AIN.UA

Сукупний обсяг IT-експорту України, Польщі, Румунії та Білорусі - понад $ 18 млрд. Кількість IT-фахівців в регіоні - понад 660 000. Щорічна кількість випускників за IT-спеціальностей - понад 60 000 чоловік. Кількість угод по злиттю і поглинанню компаній за 2015-2020 роки - 137. У 2020 році - 29. Серед головних угод за 2020-2021 в Україні: Sigma Software купила харківського аутсорсера IdeaSoft. За даними AIN.UA, сума угоди склала $ 1,5 млн (з премією при покупці).

Американська компанія Cprime придбала українську Archer Software. За даними експертів, 100% компанії могли оцінити в $ 5-8 млн.

SARS Capital інвестувала до аутсорсингової компанії S-PRO.

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IT-компанія Ciklum привернула стратегічні інвестиції від технологічної інвестиційної платформи Recognize Partners.

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