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У шести аутсорсеров з CEE-регіону - виручка більше $ 200 млн

Звіт по IT-індустрії за 2020-й
Інвестиційна компанія AVentures Capital опублікувала свій щорічний звіт про стан ІТ-сфери та угодах в країнах Центральної та Східної Європи - CEE Software Development M & A Report 2020.
У шести аутсорсеров з CEE-регіону - виручка більше $ 200 млн Фото: Linkedln

Щорічне зростання виручки в Україні, Польщі, Румунії та Білорусі сповільнилося на тлі пандемії з 20-25% до 10-15%, але почав стрімко зростати в четвертому кварталі, повідомляє AIN.ua.

З 50 найбільших сервісних IТ-компаній, виручка 5 гравців Центральної та Східної Європи перевищила $ 100 млн, 6 інших - позначку в $ 200 млн. Серед компаній з офісами в Україні це Epam, Luxoft, GlobalLogic і SoftServe.

Фото: AIN.UA

Сукупний обсяг IT-експорту України, Польщі, Румунії та Білорусі - понад $ 18 млрд.

Кількість IT-фахівців в регіоні - понад 660 000.

Щорічна кількість випускників за IT-спеціальностей - понад 60 000 чоловік.

Кількість угод по злиттю і поглинанню компаній за 2015-2020 роки - 137. У 2020 році - 29.

Серед головних угод за 2020-2021 в Україні:

  • Sigma Software купила харківського аутсорсера IdeaSoft. За даними AIN.UA, сума угоди склала $ 1,5 млн (з премією при покупці).
  • Американська компанія Cprime придбала українську Archer Software. За даними експертів, 100% компанії могли оцінити в $ 5-8 млн.
  • SARS Capital інвестувала до аутсорсингової компанії S-PRO.
  • Компанія Grid Dynamics купила IT-компанію Daxx.
  • IT-компанія Ciklum привернула стратегічні інвестиції від технологічної інвестиційної платформи Recognize Partners.

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11 03 2021 12:04
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