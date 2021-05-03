Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

МЗС створило проєкт для експорту українського ІТ

Україна послідовно закріплюється за кордоном у ролі постачальника не лише товарів, а і високотехнологічних послуг
Міністерство закордонних справ та асоціація "IT Ukraine" запускають проєкт "IT Export Boost", у рамках якого, за залучення українських посольств та консульств, просуватимуть ІТ-послуги українських компаній за кордоном.
МЗС створило проєкт для експорту українського ІТ Фото: Linkedln

Наразі йдеться про 14 країн: США, Велику Британію, Ізраїль, Японію, Сінгапур, Республіку Корея, Індію та ще 7 європейських країн (Швейцарію, Німеччину, Нідерланди, Швецію, Данію, Фінляндію, Норвегію), повідомляє "Економічна правда".

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, дипломатичні представництва України в цих країнах допоможуть українським IT-компаніям налагодити контакти з потенційними замовниками як з державного, так і приватного сектору. 

"У 2020 році багато секторів економіки постраждали внаслідок пандемії, але експорт ІТ-індустрії навпаки зріс на $853 млн, тобто понад 20%. Частка комп’ютерних послуг в загальному експорті країни досягла 8,3%", - нагадав Кулеба. "Проєкт "IT Export Boost" має надати додатковий імпульс не лише експорту, але й залученню до України науково-дослідних центрів міжнародних компаній".

Представники асоціації, зі свого боку, будуть співпрацювати з українськими дипломатами щодо особливостей ІТ-індустрії:

"Україна послідовно закріплюється за кордоном у ролі постачальника не лише товарів, а і високотехнологічних послуг. Тому нашим дипломатам важливо розумітися на особливостях цього ринку задля ефективних переговорів із потенційними іноземними партнерами та замовниками послуг українських компаній", - зазначив Кулеба

Він також додав, що "щойно дозволятимуть карантинні обмеження", МЗС планує організувати низку торговельних місій українських ІТ-компаній до зазначених країн.

Нагадаємо, що до 2024 року кількість IT-фахівців в Україні зросте на 23%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2021 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.