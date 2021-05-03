МЗС створило проєкт для експорту українського ІТ
Наразі йдеться про 14 країн: США, Велику Британію, Ізраїль, Японію, Сінгапур, Республіку Корея, Індію та ще 7 європейських країн (Швейцарію, Німеччину, Нідерланди, Швецію, Данію, Фінляндію, Норвегію), повідомляє "Економічна правда".
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, дипломатичні представництва України в цих країнах допоможуть українським IT-компаніям налагодити контакти з потенційними замовниками як з державного, так і приватного сектору.
"У 2020 році багато секторів економіки постраждали внаслідок пандемії, але експорт ІТ-індустрії навпаки зріс на $853 млн, тобто понад 20%. Частка комп’ютерних послуг в загальному експорті країни досягла 8,3%", - нагадав Кулеба. "Проєкт "IT Export Boost" має надати додатковий імпульс не лише експорту, але й залученню до України науково-дослідних центрів міжнародних компаній".
Представники асоціації, зі свого боку, будуть співпрацювати з українськими дипломатами щодо особливостей ІТ-індустрії:
"Україна послідовно закріплюється за кордоном у ролі постачальника не лише товарів, а і високотехнологічних послуг. Тому нашим дипломатам важливо розумітися на особливостях цього ринку задля ефективних переговорів із потенційними іноземними партнерами та замовниками послуг українських компаній", - зазначив Кулеба
Він також додав, що "щойно дозволятимуть карантинні обмеження", МЗС планує організувати низку торговельних місій українських ІТ-компаній до зазначених країн.
Нагадаємо, що до 2024 року кількість IT-фахівців в Україні зросте на 23%
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