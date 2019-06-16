У "СІЧі" заявили, що не б’ють ЛГБТ, а в групу потрапили автоматично
Про це йдеться у заяві "СІЧі" в Telegram у відповідь на інформацію проекту "Bellingcat Monitoring Project", повідомляє "Українська правда".
"Акція, яка відбудеться біля Адміністрації президента стосується не грант-параду, а безпричинного побиття поліцією мирного зібрання (з поданою заявкою на проведення) минулого року. Поліція усіх побила і пограбувала. Більшість представників грант-параду дуже зраділи побиттю мирних активістів, серед яких були дівчата та журналісти", - йдеться у тексті.
Організація також запевняє, що "СІЧ не б'є, не нападає, не катує учасників грант-параду вже років п'ять".
"Ми просто прихильники здорових цінностей. І маємо право озвучити свою позицію", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи інформацію "Bellingcat Monitoring Project" про членство представника "СІЧі" Сергія Мазура та інших націоналістів у групі в Telegram "Протидія ЛГБТ", організація заявила, що членом групи автоматично стає кожен, хто заходить до цього чату за лінком.
"Власники твіттеру є такими ж членами групи в телеграм-каналі щодо грант-параду, як і Сергій Мазур. Прикро, але факт! Інакше бути не може. Будь-хто, хто хоче почитати обговорення та заходить в цей чат за лінком, автоматично отримує join - стає членом", - пояснюють націоналісти.
Нагадаємо, що націоналістичні партії та організації планують після виборів об’єднатися в єдиний національний блок.
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