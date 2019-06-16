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У "СІЧі" заявили, що не б’ють ЛГБТ, а в групу потрапили автоматично

Ми просто прихильники здорових цінностей. І маємо право озвучити свою позицію
70 Ультранаціоналістичний рух "СІЧ" заявляє, що на 18 червня ультраправі готують акцію біля Адміністрації президента не проти ЛГБТ, а проти "безпричинного побиття поліцією мирного зібрання минулого року".
У "СІЧі" заявили, що не б’ють ЛГБТ, а в групу потрапили автоматично Фото: facebook.com | Сергій Мазур

Про це йдеться у заяві "СІЧі" в Telegram у відповідь на інформацію проекту "Bellingcat Monitoring Project", повідомляє "Українська правда".

"Акція, яка відбудеться біля Адміністрації президента стосується не грант-параду, а безпричинного побиття поліцією мирного зібрання (з поданою заявкою на проведення) минулого року. Поліція усіх побила і пограбувала. Більшість представників грант-параду дуже зраділи побиттю мирних активістів, серед яких були дівчата та журналісти", - йдеться у тексті.

Організація також запевняє, що "СІЧ не б'є, не нападає, не катує учасників грант-параду вже років п'ять".

"Ми просто прихильники здорових цінностей. І маємо право озвучити свою позицію", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи інформацію "Bellingcat Monitoring Project" про членство представника "СІЧі" Сергія Мазура та інших націоналістів у групі в Telegram "Протидія ЛГБТ", організація заявила, що членом групи автоматично стає кожен, хто заходить до цього чату за лінком.

"Власники твіттеру є такими ж членами групи в телеграм-каналі щодо грант-параду, як і Сергій Мазур. Прикро, але факт! Інакше бути не може. Будь-хто, хто хоче почитати обговорення та заходить в цей чат за лінком, автоматично отримує join - стає членом", - пояснюють націоналісти.

Нагадаємо, що націоналістичні партії та організації планують після виборів об’єднатися в єдиний національний блок.

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16 06 2019 22:34
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