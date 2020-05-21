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У Сінгапурі чоловікові винесли смертний вирок через Zoom. Правозахисники обурені

Адвокат чоловіка повідомив, що вони будуть оскаржувати вирок. При цьому він не заперечував проти, власне, оголошення вироку через Zoom
Йдеться про 37-річного малазійця, якого визнали винним у збуті героїну через двох посередників. Його твердження про непричетність суд відхилив.
У Сінгапурі чоловікові винесли смертний вирок через Zoom. Правозахисники обурені Фото: Економічна правда

У Сінгапурі чоловіка засудили до смертної кари за торгівлю наркотиками через відеодзвінок у сервісі Zoom. Це перший випадок у країні, коли смертний вирок оголосили в дистанційному режимі, пише "Громадське", посилаючись на "The Guardian" .

Йдеться про 37-річного малазійця, якого визнали винним у збуті героїну через двох посередників. Його твердження про непричетність суд відхилив.

Адвокат чоловіка повідомив, що вони будуть оскаржувати вирок. При цьому він не заперечував проти, власне, оголошення вироку через Zoom. У суді повідомили, що до такого формату вдалися через епідемію коронавірусу "для забезпечення безпеки всіх, хто причетний до слухань".

Водночас у коментарі The Guardian представник правозахисної організації Human Rights Watch Філ Робертсон стверджує, що використання сервісу відеозв’язку було зумовлене необхідністю якомога швидшого винесення вироку.

"Цілковита остаточність вироку й той факт, що такі несправедливі засудження до смертної кари все ще мають місце у світі, порушує серйозні занепокоєння про те, чому Сінгапур квапився з завершенням цієї справи через Zoom", - сказав Робертсон.

Сінгапур є однією з небагатьох країн світу, де досі діє смертна кара - і однією з чотирьох, де смертний вирок оголошують через торгівлю наркотиками. Правозахисники й раніше критикували через це країну.

Раніше, нагадаємо, через пандемію коронавірусу вирок про смертну кару через Zoom вперше виніс нігерійський суд. У Human Rights Watch тоді заявили, що це "жорстоко і нелюдяно".

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21 05 2020 14:20
ТЕГИ: Сінгапур, ZOOM
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