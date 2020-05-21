У Сінгапурі чоловікові винесли смертний вирок через Zoom. Правозахисники обурені
У Сінгапурі чоловіка засудили до смертної кари за торгівлю наркотиками через відеодзвінок у сервісі Zoom. Це перший випадок у країні, коли смертний вирок оголосили в дистанційному режимі, пише "Громадське", посилаючись на "The Guardian" .
Йдеться про 37-річного малазійця, якого визнали винним у збуті героїну через двох посередників. Його твердження про непричетність суд відхилив.
Адвокат чоловіка повідомив, що вони будуть оскаржувати вирок. При цьому він не заперечував проти, власне, оголошення вироку через Zoom. У суді повідомили, що до такого формату вдалися через епідемію коронавірусу "для забезпечення безпеки всіх, хто причетний до слухань".
Водночас у коментарі The Guardian представник правозахисної організації Human Rights Watch Філ Робертсон стверджує, що використання сервісу відеозв’язку було зумовлене необхідністю якомога швидшого винесення вироку.
"Цілковита остаточність вироку й той факт, що такі несправедливі засудження до смертної кари все ще мають місце у світі, порушує серйозні занепокоєння про те, чому Сінгапур квапився з завершенням цієї справи через Zoom", - сказав Робертсон.
Сінгапур є однією з небагатьох країн світу, де досі діє смертна кара - і однією з чотирьох, де смертний вирок оголошують через торгівлю наркотиками. Правозахисники й раніше критикували через це країну.
Раніше, нагадаємо, через пандемію коронавірусу вирок про смертну кару через Zoom вперше виніс нігерійський суд. У Human Rights Watch тоді заявили, що це "жорстоко і нелюдяно".
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