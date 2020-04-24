Великі компанії забороняють співробітникам використовувати Zoom
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Економічна правда".
Зокрема, у Bank of America Corp. співробітники повинні отримувати дозвіл на користування додатком.
"Раніше корпорація Tesla Inc., а також урядові агентства від Тайваню до Сінгапуру заборонили використання програми, хоча місто-держава пізніше скасувала цей мораторій", - пише видання.
Водночас Індія визнала Zoom небезпечною платформою та ініціювала публічний конкурс на розробку захищеної альтернативи відеочатам у домашніх умовах.
Компанія Daimler у листі до своїх співробітників заявила, що "програмне забезпечення Zoom має різні прогалини щодо захисту даних".
"Автовиробник Daimler, який є роботодавцем для близько 300 тисяч людей у всьому світі, раніше не був корпоративним клієнтом Zoom, але тепер прямо забороняє використання додатку для відеодзвінків, вказуючи продукти компанії Microsoft як більш надійну альтернативу", - йдеться у статті.
"Daimler забороняє використовувати Zoom для корпоративного контенту до подальшого сповіщення", - заявив речник компанії Крістоф Седлмайр.
За словами гендиректора Zoom Еріка Юаня, компанія зосередила увагу на підвищенні безпеки свого додатку з метою повернення клієнтів, які відмовилися від нього.
"Zoom працює над вдосконаленням свого шифрування і стверджує, що багато його проблем пов'язані з тим, що програма спочатку була спрямована на корпоративних клієнтів із власними командами ІТ-безпеки, а не широким споживчим додатком, яким вона стала", - пише Bloomberg з посиланням на представників Zoom.
Як стверджують джерела агентства, компанії NXP та Ericsson просять співробітників не використовувати Zoom для комунікацій.
Зокрема, NXP використовує додатки від Microsoft, а Ericsson - Skype for Business.
Нагадаємо, що у даркнеті продають дані більш як пів мільйона користувачів Zoom
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