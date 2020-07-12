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У скейтпарку Миколаєва відкрили стрілянину з травматичної зброї у неповнолітнього

За словами 43-річного чоловіка, конфлікт між ним і неповнолітнім стався через спробу підлітка його побити.
У скейтпарку біля спорткомплексу "Надія" в Миколаєві 43-річний чоловік відкрив стрілянину по неповнолітньому з травматичної зброї, проникаючих поранень на тілі підлітка не виявлено.
У скейтпарку Миколаєва відкрили стрілянину з травматичної зброї у неповнолітнього Фото: facebook.com/adrenalin.od.ua
Про це повідомляє "Інтерфакс-Украна" з посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.
 

"6 грудня вдень у Заводський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу "Надія" людина відкрила стрілянину по неповнолітньому. За словами 43-річного чоловіка, конфлікт між ним і неповнолітнім стався через спробу підлітка його побити. Через це людина і застосувала зброю", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ГУ Нацполіції в неділю ввечері.

У поліції зазначили, що під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

16-річний учасник конфлікту в присутності матері відмовився від подальшого розслідування події і заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

"Не дивлячись на домовленості сторін конфлікту, за даним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство", яка карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Адже такі хуліганські дії, вчинені з використанням зброї в громадському місці - не справа приватного обвинувачення, і були небезпечними для оточуючих", - підсумували в поліції.

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07 12 2020 09:19
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