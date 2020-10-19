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У Словенії ввели комендантську годину і заборону на пересування між регіонами

Уряд Словенії оголосило епідемію коронавірусу на всій території країни
У зв'язку з погіршенням ситуації поширення коронавірусної інфекції влада запровадила комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.
У Словенії ввели комендантську годину і заборону на пересування між регіонами Людина в противірусному захисті

У вівторок, 20 вересня, комендантська година набуде чинності, повідомляє "РБК-Україна". Він діятиме з 21:00 до 6:00. Виключення будуть стосуватися тільки поїздок на роботу і екстрених випадків, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями.

Також забороняється пересування між усіма регіонами. Виїзд з регіону буде можливим тільки для "робочої, господарської, лісової та подібної діяльності, усунення безпосередньої небезпеки для життя і майна, допомоги літнім людям, доступу до медичних послуг або аптекам, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами".

Також будуть заборонені всі масові заходи та церемонії, включаючи церковні служби і приватні святкування. Порушникам загрожує штраф від 400 до 4000 євро.

Кордони Словенії та транзит через них поки що залишаються відкритими.

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19 10 2020 17:15
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