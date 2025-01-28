У Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в російське посольство
28 січня 2025, 12:51
Фото: Getty Images
Чоловіка заарештовано
У Стокгольмі, Швеція, правоохоронці затримали невідомого чоловіка. Він намагався на авто увірватись у посольство рф.
Про це повідомляє SVT.
Як пише видання, чоловіка було заарештовано, його підозрюють у спробі проникнення на територію посольства при обтяжуючих обставинах після того, як він в'їхав у ворота посольства.
"Він все ще перебував у машині і може бути легко заарештований", - розповів речник місцевої поліції Даніель Вікдаль.
Поліція отримала повідомлення про інцидент о 06.54 у вівторок. За даними поліції, затриманому близько 45 років. Йому не вдалось потрапити всередину посольства.
Нагадаємо, у листопаді минулого року невідомі напали на посольство російської федерації у Стокгольмі. Вони скинули з безпілотника фарбу на будівлю.