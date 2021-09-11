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Стокгольм вдвічі скоротить кількість електросамокатів у місті

Прихильники кажуть, що це зручний вид транспорту, критики - що вони захаращують вулиці і можуть бути небезпечними на високій швидкості
Влада Стокгольма підтримала скорочення кількості електросамокатів у місті майже вдвічі.
Стокгольм вдвічі скоротить кількість електросамокатів у місті Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
 
Міська рада проголосувала за обмеження кількості дозволених електросамокатів до 12 000 (з 23 000 на даний момент в обігу), а також за скорочення кількості авторизованих компаній з прокату до трьох з нинішніх восьми.
 
Обмеження набудуть чинності з 1 січня, і найближчими тижнями міська влада оголосить про компанії, яким буде дозволено зберегти свої ліцензії на оренду, повідомили чиновники після голосування в понеділок.
 
Використання електричних самокатів в останні роки зросло у великих містах по всьому світу, як і суперечки навколо їх використання.
 
Прихильники кажуть, що це зручний вид транспорту, критики - що вони захаращують вулиці і можуть бути небезпечними на високій швидкості.
 
Деякі світові столиці ввели обмеження на їх використання.
 
Копенгаген повністю заборонив їх у жовтні 2020 року, а через рік дозволив, але з умовою дотримання суворих правил. У липні Осло скоротило кількість дозволених самокатів до 8 000 з 20 000 і заборонило їх використання з 23:00 до 5:00.
 
У Парижі швидкість електросамокатів обмежили до 20 кілометрів на годину. Сінгапур заборонив їх використання на тротуарах, слідуючи прикладу Німеччини та Франції.
 
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09 11 2021 15:49
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