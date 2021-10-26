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Брюссель посилить правила для електросамокатів, щоб їх не кидали посеред вулиці

Це більш чітке законодавство допоможе нам зробити суспільний простір більш безпечним для всіх користувачів
Парламент Брюсселя хоче посилити вимоги до електросамокатів і велосипедів загального користування, запровадивши спеціальні паркувальні зони, обмеження швидкості та штрафи, якщо транспортні засоби кидають посеред вулиці.
Брюссель посилить правила для електросамокатів, щоб їх не кидали посеред вулиці Фото: з вільного доступу
Про це пише The Brusseles Times, повідомляє "Європейська правда".
 
У співпраці з операторами комуни Брюссельського столичного регіону зможуть встановлювати обов'язкові паркувальні місця на відстані не більше 150 метрів один від одного, тим самим гарантуючи, що користувачі зможуть користуватися послугами з оренди без необхідності далеко ходити.
 
Тим, хто їде на взятих напрокат велосипедах або скутерах, доведеться закінчити поїздку в цих встановлених місцях.
 
"Це більш чітке законодавство допоможе нам зробити суспільний простір більш безпечним для всіх користувачів", - заявив депутат Арно Верстрете, додавши, що аналогічні правила вже діють в Парижі.
 
Комуни можуть забезпечувати дотримання правил на свій розсуд, а це означає, що в комунах, де немає проблем, не потрібно створювати певні паркувальні місця.
 
Однак незалежно від того, чи приймає комуна такі заходи чи ні, погано припарковані велосипеди або самокати можуть бути конфісковані комунами. У цих випадках оператор з оренди зобов'язаний сплатити штраф, який потім може бути переданий останньому користувачеві, який відповідав за неправильну парковку.
 
Регіон також буде співпрацювати з операторами, щоб обмежити швидкість цих транспортних засобів пішохідним кроком в пішохідних зонах.
 
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26 10 2021 10:54
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