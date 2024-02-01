У Брюсселі сьогодні пройде саміт лідерів ЄС, на якому розглянуть виділення Україні €50 млрд – The Guardian

За даними видання, досягти консенсусу з Угорщиною поки не вдалося.

У Брюсселі 1 лютого відбудеться саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути надання Україні 50 млрд євро допомоги на наступні чотири роки. Проти цього рішення, як і раніше, виступає угорський прем'єр Віктор Орбан.

Про це пише The Guardian.

Помічники посадовців скаржилися, що Орбан не змінив свою позицію з грудня, коли уперше заблокував надання українцям допомоги. Один із посадовців, що говорив із журналістами анонімно, сказав, що вони "справді перебувають на роздоріжжі".

50 млрд євро – це фінансова допомога Україні з бюджету Євросоюзу. Це 17 млрд євро прямої допомоги, а решта – кредити, які Київ мав отримувати протягом наступних чотирьох років.

Для ухвалення надання цих коштів потрібні зміни до вже ухваленого бюджету ЄС, а на це треба згода всіх членів блоку.

Дипломати в Брюсселі наголошують, що Україна не залишиться без фінансування на військову техніку та боєприпаси, оскільки вони надходять через окремі країни-члени через Європейський фонд миру. Але вони стурбовані ліквідністю української економіки та сигналом про відсутність єдності.

Цей фонд ЄС у поєднанні з підтримкою Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку протягом повномасштабного вторгнення дозволяв платити зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам, а також фінансував відновлення понищених росіянами об'єктів.

Остання спроба перемогти Орбана в середу на зустрічі представників ЄС виявилася невдалою.

Одне джерело повідомило, що представник Угорщини, який виступав першим, сказав своїм колегам, що Угорщина "інтенсивно та конструктивно працює над вирішенням, яке було б прийнятним для всіх у межах MFF (багаторічної фінансової системи)".

Раніше Орбан заявив, що готовий зараз проголосувати за надання Україні коштів, якщо голосування за нові транші проходитимуть щороку. Таким чином Будапешт отримав би можливість тиснути на Брюссель кожного року, хоча Орбан не визнає, що це є спробою шантажу.

У середу вранці посли держав-членів запропонували проводити щорічні дебати, а не голосування за надання коштів Україні. У драфті офіційної угоди Європейська комісія зобов’язується щорічно переглядати впровадження механізму фінансування. На цій основі "Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо впровадження механізму з метою надання вказівок щодо підходу ЄС".

Невідомо, чи Орбан погодиться на це. За даними журналістів, посадовці розробили план Б, згідно з яким 26 держав-членів узгодять гроші поза бюджетом ЄС. Залучення грошей, суміш позик і державних внесків, таким чином є складнішим, у деяких випадках вимагає схвалення парламенту.

"Це не кінець світу, та ситуація дуже складна", – повідомив співрозмовник.