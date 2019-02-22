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У столичної фабрики Roshen за рік прибуток збільшився у чотири рази

У компанії планують спрямувати 5% прибутку на поповнення резервного капіталу, а 95% залишити нерозподіленими
ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2018 році збільшила показник чистого прибутку у чотири рази, у порівнянні з 2017 роком. Так, прибуток київської фабрики Roshen зріс до 11,1 мільйона гривень.
У столичної фабрики Roshen за рік прибуток збільшився у чотири рази Фабрика "Рошен" в Липецьку. Фото: "Радіо Свобода"

Згідно з даними комісії, у компанії планують спрямувати 5% прибутку на поповнення резервного капіталу, а 95% залишити нерозподіленими. Крім того, повідомляється, що виплачувати дивіденди за 2018 рік київська фабрика не планує, повідомляє видання ZN.UA з посиланням на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, 26 березня акціонери розглянуть питання про збільшення статутного капіталу підприємства на 330 мільйонів гривень - до 505,8 мільйона.

Це планується здійснити шляхом додаткової непублічної емісії 1,32 мільярдів простих неіменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн/шт.

Нагадаємо, що трастовий керуючий Rothschild Trust, який управляє кондитерською корпорацією Roshen, перерахував президенту Петру Порошенку другий транш дивідендів в розмірі 548,6 млн гривень.

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22 02 2019 19:29
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