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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У світі вперше випробували 100-гігабітний інтернет

Отриманий результат у 10 разів перевищує швидкість найдосконаліших мереж
Компанії Nokia і Vodafone оголосили про успішне випробування нової технології волоконно-пасивної оптичної мережі (PON), яка дозволяє забезпечувати швидкість інтернету до 100 Гбіт за секунду.
У світі вперше випробували 100-гігабітний інтернет

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tech Xplore.

Саме тестування було проведене в лабораторії Vodafone у німецькому місті Ешборн ще минулого тижня.

Отриманий результат у 10 разів перевищує швидкість найдосконаліших мереж, які доступні сьогодні у світі.

Зазначається, що швидкість у 100 Гбіт/с була досягнута завдяки використанню оптичної лінії з максимальною швидкістю 25 Гбіт/с в поєднанні зі спеціальною цифровою обробкою сигналів (DSP – Digital Signal Processing).

Компанії заявили, що технологія стане комерційно доступною в другій половині цього десятиліття. Вона надаватиме користувачам швидкість до 50-100 Гбіт/с.

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03 02 2021 17:53
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