У світі вперше випробували 100-гігабітний інтернет
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tech Xplore.
Саме тестування було проведене в лабораторії Vodafone у німецькому місті Ешборн ще минулого тижня.
Отриманий результат у 10 разів перевищує швидкість найдосконаліших мереж, які доступні сьогодні у світі.
Зазначається, що швидкість у 100 Гбіт/с була досягнута завдяки використанню оптичної лінії з максимальною швидкістю 25 Гбіт/с в поєднанні зі спеціальною цифровою обробкою сигналів (DSP – Digital Signal Processing).
Компанії заявили, що технологія стане комерційно доступною в другій половині цього десятиліття. Вона надаватиме користувачам швидкість до 50-100 Гбіт/с.
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