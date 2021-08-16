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У світі зафіксували майже 208 мільйонів випадків COVID-19

З початку нової доби зафіксовано 44 804 нових випадків, загинули 596 осіб
У світі станом на ранок 16 серпня зафіксували 207 993 343 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували майже 208 мільйонів випадків COVID-19 Фото: АА

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема виявлено 4 3474 916 смертей, одужали 186 456 626 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 44 804 нових випадків, загинули 596 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (37 466 718), Індія (32 225 175) та Бразилія (20 364 009).

Нагадаємо, що в Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

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16 08 2021 12:56
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