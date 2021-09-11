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У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони

Наразі у світі крім Alphabet є лише дві компанії з ринковою оцінкою у понад 2 трильйони доларів: Apple та Microsoft
Alphabet Inc., материнська компанія Google, стала третьою в світі з вартістю понад 2 трильйони доларів.
У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони Фото: volfoto.inf.ua
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Акції компанії 8 листопада класу А (звичайні акції) зросли на 1,2% до рекордного значення у понад 3008,1 долара. Завдяки цьому капіталізація Alphabet вперше сягнула 2 трильйонів доларів.
 
Наразі у світі крім Alphabet є лише дві компанії з ринковою оцінкою у понад 2 трильйони доларів: Apple та Microsoft. Причинами такого зростання материнської компанії Google є відновлення надходжень від цифрової реклами та зростання хмарного бізнесу.
 
Alphabet є найкращою серед п’яти найбільших технологічних акцій США за обсягом продажів цьогоріч. Як зазначає Bloomberg, подорожчання акцій на 70% визначено переважно зростанням рекламного бізнесу Google.
 
Компанію називають майже одностайним фаворитом на Волл-стріт через зростання монетизації YouTube, а також зростання прибутковості хмарних сервісів компанії.
 
Також 26 жовтня Alphabet розкрила свої фінансові результати у третьому кварталі, які виявилися вище за оцінки аналітиків.
 
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09 11 2021 10:59
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