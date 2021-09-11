БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИAlphabet Inc., материнська компанія Google, стала третьою в світі з вартістю понад 2 трильйони доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони
Наразі у світі крім Alphabet є лише дві компанії з ринковою оцінкою у понад 2 трильйони доларів: Apple та Microsoft
Фото: volfoto.inf.ua
Про це повідомляє Bloomberg.
Акції компанії 8 листопада класу А (звичайні акції) зросли на 1,2% до рекордного значення у понад 3008,1 долара. Завдяки цьому капіталізація Alphabet вперше сягнула 2 трильйонів доларів.
Наразі у світі крім Alphabet є лише дві компанії з ринковою оцінкою у понад 2 трильйони доларів: Apple та Microsoft. Причинами такого зростання материнської компанії Google є відновлення надходжень від цифрової реклами та зростання хмарного бізнесу.
Alphabet є найкращою серед п’яти найбільших технологічних акцій США за обсягом продажів цьогоріч. Як зазначає Bloomberg, подорожчання акцій на 70% визначено переважно зростанням рекламного бізнесу Google.
Компанію називають майже одностайним фаворитом на Волл-стріт через зростання монетизації YouTube, а також зростання прибутковості хмарних сервісів компанії.
Також 26 жовтня Alphabet розкрила свої фінансові результати у третьому кварталі, які виявилися вище за оцінки аналітиків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 11 2021 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
- ФОТО На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles