У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння

Від коронавірусу в Тернопільській області помер священик, який таємно проводив богослужіння.

Про це у Facebook повідомив голова Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак, передає РБК - Україна.

За його словами, на 27 квітня в районі було два нових летальних випадки. Один з них - священик з села Потуторів, який проводив таємні богослужіння в приватному будинку з участю парафіян.

"Була проведена величезна робота нашими медиками та іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, щодо забору у них зразків для аналізів. Ці зразки відправили в лабораторію в Тернопіль", - зазначив Кудлак.

Він також додав, що його госпіталізували у важкому стані, але медики не змогли врятувати священика.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.