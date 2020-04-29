У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння
Про це у Facebook повідомив голова Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак, передає РБК - Україна.
За його словами, на 27 квітня в районі було два нових летальних випадки. Один з них - священик з села Потуторів, який проводив таємні богослужіння в приватному будинку з участю парафіян.
"Була проведена величезна робота нашими медиками та іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, щодо забору у них зразків для аналізів. Ці зразки відправили в лабораторію в Тернопіль", - зазначив Кудлак.
Він також додав, що його госпіталізували у важкому стані, але медики не змогли врятувати священика.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Дніпрі розвісили оголошення на будинках, де є підозри на коронавірус
- ВІДЕО 99-річний ветеран британської армії Том Мур вирішив допомогти медикам, які борються з коронавірусом
- ФОТО У Китаї знайшли озеро-серце
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі