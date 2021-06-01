У Тернополі не запроваджуватимуть локдауну з 8 січня - мер

З 11 січня діти знову підуть до школиз 11 січня діти знову підуть до школи

У Тернополі спостерігається зменшення кількості захворілих на COVID-19, тому міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення не запроваджувати додаткові карантинні обмеження з 8 січня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на мера міста Сергія Надала.

"Відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, де ми заслухали інформацію наших медпрацівників, відділу охорони здоров'я, інформацію освітян... протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих, навпаки йде зменшення людей, які хворіють, які перебувають у наших медичних закладах із COVID-19. (...) Тому сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати жодних додаткових карантинних обмежень до тих, які вже діяли раніше", - сказав Надал в ефірі місцевого телеканалу "Т1 Новини".

Мер Тернополя додав, що з 11 січня діти знову підуть до школи: молодші класи відвідуватимуть уроки повноцінно в школах, а старші - за змішаною формою навчання, через один день.

"Також ми рекомендуємо суб'єктам господарювання не припиняти свою діяльність. Відповідне рішення було підписано й буде оприлюднено", - наголосив мер.

Як повідомлялося, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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