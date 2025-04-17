У Ватикані пройдуть богослужіння без Папи
Папа Римський Франциск не зможе провести головні великодні богослужіння у Ватикані через стан здоров'я, тому його замінять кардинали.
Про це повідомляє Vatican News.
Вже завтра, у Страсну П'ятницю, кардинал Клаудіо Гуджеротті, Префект Дикастерії Східних Церков, очолить Страсну Літургію в базиліці Святого Петра. Пізніше того ж вечора кардинал Бальдо Рейна, Генеральний вікарій Папи у Римі, очолить Хресну Дорогу в Колізеї.
А у Велику Суботу Папа доручив провести службу кардиналу Джованні Баттіста Ре.
В недільну ранкову Святу Месу на площі Святого Петра проведе кардинал Анджело Комастрі.
Майже місяць тому ми писали, що Папа Римський після кисневої терапії вчиться заново говорити.