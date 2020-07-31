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У В’єтнамі зафіксували першу смерть від COVID-19

У Вʼєтнамі з початку пандемії не було зафіксовано жодного летального випадку від COVID-19
У В'єтнамі зареєстрували перший летальний випадок від коронавірусної інфекції.
У В’єтнамі зафіксували першу смерть від COVID-19 Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Nikkei Asian Review, пише "Укрінформ".

"В'єтнам підтвердив перший летальний випадок від коронавірусу після смерті 70-річного чоловіка, який пройшов позитивний тест в Данангу, де вірус знову з’явився в країні минулого тижня…", - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше у пʼятницю, 31 липня, В’єтнам повідомив про 45 нових випадків коронавірусу - це найбільше добове зростання у країні.

За даними сайту Worldometer, загальна кількість хворих зросла до 509.

Варто зазначити, що у Вʼєтнамі з початку пандемії не було зафіксовано жодного летального випадку від COVID-19.

Однак нещодавно у місті Дананг стався спалах коронавірусної інфекції через наплив туристів. У зв’язку з цим влада країни оголосила про призупинку всіх внутрішніх пасажирських рейсів до та з міста Дананг на 15 днів починаючи з 28 липня.

Як повідомлялося, станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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31 07 2020 13:58
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