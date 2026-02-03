В'єтнам готувався до можливого нападу США – ЗМІ

Підготовка тривала попри договір про всеосяжну співпрацю.

В офіційному внутрішньому документі В'єтнаму під назвою "План другої інтервенції США" військове керівництво розглядало Сполучені Штати як "войовничу наддержаву" та готувалось до потенційної війни, попри договір про всеосяжну співпрацю.

Про це пише ABCNews із посиланням на аналітику правозахисної організації The 88 Project, зосередженої на порушеннях прав людини у В'єтнамі.

У серпні 2024 року Міністерство оборони В'єтнаму випустило документ, в якому розглядає просування Вашингтоном "свободи і демократії" як прийом для збереження панування США в регіоні. У тексті йдеться, що США готові застосовувати військові втручання в країни, які "відхиляються від їх орбіти", щоб дедалі більше стримувати Китай, а також напасти на В'єтнам, якщо країна відмовиться приєднатися до американської антикитайської коаліції.

"Хоча на цей момент існує невеликий ризик війни проти В'єтнаму, через войовничий характер США ми повинні бути пильними, щоб не допустити "створення приводу" від США та союзників для початку загарбницької війни проти нашої країни", — йдеться у документі, як вказує The 88 Project.