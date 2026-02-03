Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В'єтнам готувався до можливого нападу США – ЗМІ

03 лютого 2026, 17:57
В'єтнам готувався до можливого нападу США – ЗМІ
Фото: UNSPLASH
Підготовка тривала попри договір про всеосяжну співпрацю.
В офіційному внутрішньому документі В'єтнаму під назвою "План другої інтервенції США" військове керівництво розглядало Сполучені Штати як "войовничу наддержаву" та готувалось до потенційної війни, попри договір про всеосяжну співпрацю.
 
Про це пише ABCNews із посиланням на аналітику правозахисної організації The 88 Project, зосередженої на порушеннях прав людини у В'єтнамі. 
 
У серпні 2024 року Міністерство оборони В'єтнаму випустило документ, в якому розглядає просування Вашингтоном "свободи і демократії" як прийом для збереження панування США в регіоні. У тексті йдеться, що США готові застосовувати військові втручання в країни, які "відхиляються від їх орбіти", щоб дедалі більше стримувати Китай, а також напасти на В'єтнам, якщо країна відмовиться приєднатися до американської антикитайської коаліції.
 
"Хоча на цей момент існує невеликий ризик війни проти В'єтнаму, через войовничий характер США ми повинні бути пильними, щоб не допустити "створення приводу" від США та союзників для початку загарбницької війни проти нашої країни", — йдеться у документі, як вказує The 88 Project. 
 
Міноборони В'єтнаму також додає у повідомленні, що флот США може скористатися географічними особливостями морів В'єтнаму та довгих берегових ліній для проведення військових операцій. У документі йдеться, що США можуть використовувати біохімічну і тактичну ядерну зброю, якщо вторгнення у В'єтнам не вдасться.
 
Згідно з планом, Америка розглядає В'єтнам як партнера і важливу ланку у стратегії щодо Індо-Тихоокеанського регіону, а також як союзника для продовження стримування Китаю. Стратегія США за президентства Джо Байдена описується у документі як "спроба перетворити Індо-Тихоокеанський регіон на лібералізований економічний блок у західному стилі, який буде ринком для транспортних засобів, високотехнологічного обладнання та зброї США та союзників".
 
Адміністрація президента США Дональда Трампа, за словами авторів документу, має більш бойову позицію, головною метою якої було розгорнути військову міць, підбурити гонку озброєнь і розширити експортний ринок військової техніки і технологій США.

 

СШАВєтнамвійна в Україні

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється