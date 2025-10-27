Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

В'єтнам нарощує закупівлі російської військової техніки – NYT

27 жовтня 2025, 19:07
В'єтнам нарощує закупівлі російської військової техніки – NYT
Фото: з вільного доступу
З приходом до влади Трампа цей процес прискорився.

В'єтнам таємно закуповує зброю у росії на тлі хаотичної політики президента США Дональда Трампа щодо Ханоя.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Журналісти проаналізували близько 1000 документів російської корпорації "Ростех", здобуті хакерами, а також інтерв'ю з чиновниками з В'єтнаму, США та інших країн. Вони виявили серію закупівель російської військової техніки в'єтнамськими військовими і схему оплати.

У виданні зазначили, що вже у 2024 році В'єтнам почав домовлятися про нові закупівлі у росії. З приходом до влади Трампа цей процес прискорився.

В'єтнамський чиновник розповів журналістам, що його країна дійсно здійснює великі закупівлі зброї у москви. За його словами, сума угоди становить 8 млрд доларів і включає 40 нових винищувачів.

Журналісти з'ясували, що В'єтнам у 2024 році мав отримати від росії дев'ять систем радіоелектронної боротьби для винищувачів Су-35. В'єтнамський чиновник поділився, що його країна розглядає можливість придбання різних російських літаків.

У списках закупівель також фігурували 26 компонентів для мобільних наземних систем, які можуть створювати перешкоди для ракет із радіолокаційним наведенням. Згідно з документами "Ростеха", їх має бути поставлено у 2025 році на суму майже 190 млн доларів.

У виданні додали, що в документах "Ростеха" містяться скарги співробітників на затримки з отриманням платежів за зброю. Журналісти пояснили, що ці платежі доводиться здійснювати через сторонні компанії, щоб обійти санкції проти росії.

зброяДональд ТрампВєтнамростех

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється