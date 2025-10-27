В'єтнам нарощує закупівлі російської військової техніки – NYT

З приходом до влади Трампа цей процес прискорився.

В'єтнам таємно закуповує зброю у росії на тлі хаотичної політики президента США Дональда Трампа щодо Ханоя.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Журналісти проаналізували близько 1000 документів російської корпорації "Ростех", здобуті хакерами, а також інтерв'ю з чиновниками з В'єтнаму, США та інших країн. Вони виявили серію закупівель російської військової техніки в'єтнамськими військовими і схему оплати.

У виданні зазначили, що вже у 2024 році В'єтнам почав домовлятися про нові закупівлі у росії. З приходом до влади Трампа цей процес прискорився.

В'єтнамський чиновник розповів журналістам, що його країна дійсно здійснює великі закупівлі зброї у москви. За його словами, сума угоди становить 8 млрд доларів і включає 40 нових винищувачів.

Журналісти з'ясували, що В'єтнам у 2024 році мав отримати від росії дев'ять систем радіоелектронної боротьби для винищувачів Су-35. В'єтнамський чиновник поділився, що його країна розглядає можливість придбання різних російських літаків.

У списках закупівель також фігурували 26 компонентів для мобільних наземних систем, які можуть створювати перешкоди для ракет із радіолокаційним наведенням. Згідно з документами "Ростеха", їх має бути поставлено у 2025 році на суму майже 190 млн доларів.

У виданні додали, що в документах "Ростеха" містяться скарги співробітників на затримки з отриманням платежів за зброю. Журналісти пояснили, що ці платежі доводиться здійснювати через сторонні компанії, щоб обійти санкції проти росії.